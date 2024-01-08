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        Haberler Yaşam Kadın 81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler

        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler

        Bu yıl 81. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi geceye renk kattı. İşte kareler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:06
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        Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu komedyen Jo Koy üstlendi. Ayrımcılık ve taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen Altın Küre'nin kırmızı halısından pek çok ünlü geçti... İşte geceden kareler!

        Margot Robbie ve Tom Ackerley

        2

        Margot Robbie

        3

        Margot Robbie

        4

        Jennifer Lawrence

        5

        Julia Schlaepfer

        6

        Emily Blunt

        7

        Dua Lipa

        8

        Leonardo DiCaprio

        9

        Jennifer Lopez

        10

        Timothée Chalamet

        11

        Emma Stone

        12

        Taylor Swift

        13

        Brie Larson

        14

        Kate Beckinsale

        15

        Natalie Portman

        16

        Elizabeth Debicki

        17

        Rachel Brosnahan

        18

        Elizabeth Olsen

        19

        Matt Bomer

        20

        Jennifer Aniston

        21

        Amanda Seyfried

        22

        Selena Gomez

        23

        Selena Gomez

        24

        Heidi Klum

        25

        Rosamund Pike

        26

        Rosamund Pike

        27

        Allison Williams

        28

        Dylan Mulvaney

        29

        Julianne Moore

        30

        Naomi Watts

        31

        Elle Fanning

        32

        Camila Morrone

        33

        Aria Mia Loberti

        34

        Hari Nef

        35

        Abby Elliott

        36

        Janelle James

        37

        Laufey

        38

        Billie Eilish

        39

        Carey Mulligan

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        #81. Altın Küre ödülleri
        #Altun Küre
        #Golden Globe
        #Altın küre kırmızı halı
        #haberler
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