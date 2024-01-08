81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
Bu yıl 81. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi geceye renk kattı. İşte kareler...
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu komedyen Jo Koy üstlendi. Ayrımcılık ve taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen Altın Küre'nin kırmızı halısından pek çok ünlü geçti... İşte geceden kareler!
Margot Robbie ve Tom Ackerley
Margot Robbie
Margot Robbie
Jennifer Lawrence
Julia Schlaepfer
Emily Blunt
Dua Lipa
Leonardo DiCaprio
Jennifer Lopez
Timothée Chalamet
Emma Stone
Taylor Swift
Brie Larson
Kate Beckinsale
Natalie Portman
Elizabeth Debicki
Rachel Brosnahan
Elizabeth Olsen
Matt Bomer
Jennifer Aniston
Amanda Seyfried
Selena Gomez
Selena Gomez
Heidi Klum
Rosamund Pike
Rosamund Pike
Allison Williams
Dylan Mulvaney
Julianne Moore
Naomi Watts
Elle Fanning
Camila Morrone
Aria Mia Loberti
Hari Nef
Abby Elliott
Janelle James