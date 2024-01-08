81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler

1 Şurada Paylaş!









Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema ve Amerikan televizyonunun en iyilerine verilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globe) sahiplerini buldu. Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'nin sunuculuğunu komedyen Jo Koy üstlendi. Ayrımcılık ve taciz iddialarının gölgesinde gerçekleşen Altın Küre'nin kırmızı halısından pek çok ünlü geçti... İşte geceden kareler!

Margot Robbie ve Tom Ackerley