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        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

        ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:40
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        Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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        ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kentte merkezi en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

        Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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