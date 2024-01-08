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Stefano Pioli, Krunic'in kendisine yeni takım aramasının daha iyi olacağını belirterek, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi. Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil." ifadesini kullanmıştı.