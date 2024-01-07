Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Ardahan'ın çeşitli noktalarında karla mücadele devam ediyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Ardahan'ın çeşitli noktalarında karla mücadele devam ediyor.
Önceki gün kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu şehirde, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 13 derece kaydedildi.
Soğuk havaya rağmen Karayolları ve Özel İdare ekipleri, bazı noktalarda kar püskürtme (rotatif) aracı ile çalışma yaptı.
Açık olan yolları genişleten ekipler, başta kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisi olmak üzere, birçok noktada çalışma yürütüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.