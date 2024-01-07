Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Ardahan'ın çeşitli noktalarında karla mücadele devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da karla mücadele çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü Ardahan'ın çeşitli noktalarında karla mücadele devam ediyor.

        Önceki gün kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu şehirde, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 13 derece kaydedildi.

        Soğuk havaya rağmen Karayolları ve Özel İdare ekipleri, bazı noktalarda kar püskürtme (rotatif) aracı ile çalışma yaptı.

        Açık olan yolları genişleten ekipler, başta kenti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisi olmak üzere, birçok noktada çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
        Art arda goller!
        Art arda goller!
        Ünlü sanatçı vefat etti
        Ünlü sanatçı vefat etti
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü
        Ardahan'da kar nedeniyle çöken çatının altında kalan kadın öldü
        GÜNCELLEME - Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı
        Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı
        Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı
        Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Ardahan'da şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, ödül alan gazetecileri kutladı
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, ödül alan gazetecileri kutladı