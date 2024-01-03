Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Belediye Başkanı Demir, ödül alan gazetecileri kutladı

        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda dereceye giren Ardahanlı gazetecilerle bir araya gelerek tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Belediye Başkanı Demir, ödül alan gazetecileri kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetince (DAGC) düzenlenen "Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması"nda dereceye giren Ardahanlı gazetecilerle bir araya gelerek tebrik etti.

        Demir, kentin tanıtımına önemli katkı sunan gazetecilerin başarısını önemli bulduğunu söyledi.

        Gazetecilere başarı dileyen Demir, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarınız Ardahan'ın başarısıdır. Dolayısıyla sizin aldığınız her ödül ve başarı Ardahan için çok önemli. Sonuçta kentin tanıtımına katkı sunuyorsunuz. Bize düşen sizleri teşvik etmek ve tebrik etmek. Nice güzel başarılara." dedi.

        Demir, ödül alan 3 gazeteciye yöreye özgü bazı hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 8 kişi yakalandı
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 8 kişi yakalandı
        Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekli...
        Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekli...
        Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Yeni yıla Ardahan'da girenlere kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyo...
        Yeni yıla Ardahan'da girenlere kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyo...
        Ardahan'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı