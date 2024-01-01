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        Yeni yıla Ardahan'da girenlere kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyor

        Gezi turları kapsamında Ardahan'a gelen tur kafilelerine, kentin tarihi ve turistik yerleri gezdiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:31 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:42
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        Yeni yıla Ardahan'da girenlere kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyor
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        Gezi turları kapsamında Ardahan'a gelen tur kafilelerine, kentin tarihi ve turistik yerleri gezdiriliyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çalışmaları dahilinde kenti gezmeye ve görmeye gelenler, rehberler eşliğinde şehri tanıma fırsatı buluyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, gazetecilere, Ardahan'ın birçok alanda önemli potansiyele sahip olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Ardahan'ı ziyaret edenlerin bir daha gelmelerini sağlamak adına çalıştıklarını dile getiren Dede, "Yeni yıla, yani 2024'e Ardahan'da girmek isteyenler oldu. Onları boş bırakmadık. Onlara zaman ayırıp, kentimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdik. Buna bizzat ben eşlik ettim." dedi.

        Kafilelere, Çıldır Gölü, Ardahan Kalesi, Tarihi Kongre Binası, Damal Bebek üretim atölyeleri ve diğer yerler gezdirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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