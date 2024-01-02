Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 8 kişi yakalandı

        Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:58 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 8 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda asayişi sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 8 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Fenerbahçe Beko'nun serisi son buldu!
        Fenerbahçe Beko'nun serisi son buldu!
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekli...
        Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekli...
        Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Yeni yıla Ardahan'da girenlere kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyo...
        Yeni yıla Ardahan'da girenlere kentin tarihi ve turistik yerleri tanıtılıyo...
        Ardahan'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ardahan'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ardahan'daki Aşık Şenlik Tüneli'ni yaklaşık 2 ayda 13 binden fazla araç kul...
        Ardahan'daki Aşık Şenlik Tüneli'ni yaklaşık 2 ayda 13 binden fazla araç kul...
        Ardahan'da jandarma timi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
        Ardahan'da jandarma timi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı