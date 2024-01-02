Türkgözü Gümrük Kapısı'nda aranan 8 kişi yakalandı
Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda asayişi sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 8 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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