İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı: Dört kişi öldü

İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı: Dört kişi öldü

İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı: Dört kişi öldü İsrail, Hamas'ın Beyrut'un güneyindeki bir banliyösünde bulunan ofisine saldırı düzenledi. Patlamanın meydana geldiği drone saldırısında dört kişi hayatını kaybetti.

Beyrut'un güneyinde yer alan ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye banliyösünde bir tatlıcı dükkânı yakınında patlama meydana geldi.

İsrail'in Beyrut'ta bulunan bir Hamas ofisine drone saldırısı düzenlediği bildirilirken, patlamada içlerinde üst düzey Hamas yetkilisinin de bulunduğu dört kişinin öldürüldüğü açıklandı.