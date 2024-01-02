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        Haberler Dünya İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı: Dört kişi öldü

        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı: Dört kişi öldü

        İsrail, Hamas'ın Beyrut'un güneyindeki bir banliyösünde bulunan ofisine saldırı düzenledi. Patlamanın meydana geldiği drone saldırısında dört kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 02.01.2024 - 19:36
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        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
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        Beyrut'un güneyinde yer alan ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye banliyösünde bir tatlıcı dükkânı yakınında patlama meydana geldi.

        İsrail'in Beyrut'ta bulunan bir Hamas ofisine drone saldırısı düzenlediği bildirilirken, patlamada içlerinde üst düzey Hamas yetkilisinin de bulunduğu dört kişinin öldürüldüğü açıklandı.

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