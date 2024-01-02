Milli İstihbarat Teşkilatı’nın İsrail İstihbarat Servisi bağlantılı kişilere yönelik 2021 yılında başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre İsrail istihbarat servisinin ele aldığı yabancı kişilere yönelik 2021’deki operasyon ile özel dedektifler ve taktik elemanlara yönelik 2022’deki operasyon sonrasında 58’i yabancı, 39’u T.C. vatandaşı toplam 97 kişiye uygulama yapıldı.

İlk aşamada bunlardan 51’i tutuklandı. Söz konusu kişilerin dava süreci devam ediyor. Bunun dışında İsrailli ajanlar ile yurt dışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail istihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebekesi nisan 2023 ayında çökertildi.

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Son olarak İsrail istihbarat servisinin Malezya’da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy’e yönelik ülkemizdeki girişimleri engellendi.

YENİ OPERASYON BAŞLATILDI

MİT ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesine İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilere yönelik Ocak 2024’te yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul İl Emniyet İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 Ocak 2024 sabahı erken saatlerde İstanbul merkezli toplam 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi göz altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı toplam 46 kişi tespit edildi, bu kişilerden bazılarının önceden yurt dışına çıkış yaptıkları belirlendi. Operasyona konu kişilerin taktik bazlı işlerde kullanılan kısa süreli iş yapan elemanlar oldukları değerlendiriliyor.

Öte yandan ülkemizde bulunan Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere İsrail istihbarat servisinin eleman temin ettiği ifade edildi. Bu kapsamda İsrail İstihbaratı tarafından sosyal medya sitelerinde veya sohbet gruplarında detay verilmeyen iş ilanları veya linkleri paylaşılarak kullanılmaya uygun kişilerin kendileriyle temasa geçmesinin sağlandığı kaydedildi.

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Buna göre bu ilanlara/linklere dönüş yapan kişilere çeşitli işler verilerek bu kişilerin nihai göreve hazırlanması sağlandığı ifade edildi. İlk temasın ardından operasyonel Telegram ve WhatsApp uygulamalarıyla irtibatı sürdüren İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı olarak iletişim kurduğu kaydedildi.

"HEDEFLERİNDE TÜRKİYE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK EYLEM VARDI"

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yapılan çalışmada ortaya çıkarılan diğer detaylar şöyle: "Bu kişilerin kaynaklarına yapacağı ödemelerde aracı/canlı kurye kullanıldığı belirlendi. Şüpheliler kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştılar. İsrail İstihbaratı, aracı/ canlı kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada verdiği ilanlarla temin etmektedir. Para transferlerinin illegal bahis/kumar parası olduğunu belirterek kişileri ikna etmektedir.

İsrail İstihbaratının taktik seviyede ilişki kurduğu bu elemanları üzerinden parça parça iş yaptırarak asıl hedefine yönelik eylem planını oluşturduğu görülmüştür. Bu elemanları kullanan İsrail İstihbaratı; bilgi toplama, araştırma, hedeflerin fotoğraf/video ile görüntülenmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı yerleştirme, darp/yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemsel işlerin yanı sıra web sitesi kurma/yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon çalışmaları da yürütmektedir. Bunların haricinde İsrail İstihbaratı tarafından; hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesi veya hulül edilmesi ile ülkemizdeki yabancı şahıslara yönelik database oluşturulması gibi siber faaliyetlerde de bulunulmaktadır.

Taktik elemanlar haricinde, önceki operasyonlarda İsrail İstihbarat servisinin gerekli niteliklere sahip olduğunu değerlendirdiği kişilerle Türk İstihbaratına hedef olmamak ve kendi ajanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yurt dışında bir araya geldiği tespit edilmiştir. İsrail İstihbaratı, sosyal medya ve kariyer sitelerinden ulaştığı bu şahıslarla, ihtiyaç ve ilgi alanlarına uygun maske kullanarak ilk teması sağlamaktadır. Ele alınan kişinin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla oluşturulan maske yüklü miktarda ödemeler yapılarak desteklenmektedir. Yurt dışındaki görüşmelerde bulunulan ülkenin profiline uygun fiziki özelliklere sahip istihbaratçılar, ele alınan şahıslarla temas kurmaktadır. Elemanlar yurtdışı seyahatlerinde konforlu otellerde ağırlanmakta, lüks restoranlara davet edilmekte ve özel gezi/tur programlarına dahil edilmektedir. Ayrıca yalan makinesi testine tabi tutulmaktadırlar.

Yurtdışında buluştukları elemanlarına yaptıkları ödemeler elden yapmaktadırlar. Eğer ödemenin gümrükte sorun olacak kadar yüksek miktarda olması halinde, gizli bölmeleri bulunan özel tasarımlı çantalarla verilmektedir. Bu çantalarla X-ray cihazı kontrollerinde ve köpekli aramalarda sorun yaşanması engellenmektedir. Elemanlara, yurtdışı görüşmelerinde gizli haberleşme eğitimi verilerek gizli haberleşme sistemleri teslim etmektedir. Bu aşamadan sonra iş ile ilgili hususlar gizli haberleşme sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunun haricinde takip, gözetleme, foto dokümante, keysing, raporlama, faaliyetin güvenliği eğitimleri, İsrail’den gelen özel bir ekip tarafından verilmektedir.

İsrail istihbarat servisi tarafından, taktik elemanlarına yaptırdığı görevlerin yanı sıra daha farklı olarak İran ve Irak sınırından Türkiye’ye kaçak insan ve mal geçirilmesi, bilgisayar korsanı bulunması, güvenli ev/safe house temin edilmesi, eylemlerde kullanmak üzere ambulans şirketi ayarlaması gibi olası eylemlerin önemli aşamalarının hazırlıkları da bu elemanlara yaptırılmaktadır. İsrail Servisi bağlantılı şahıslara yönelik önümüzdeki dönemde de devam edecektir. "