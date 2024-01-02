Son dakika: 33 İsrail casusu şüphelisi yakalandı! Amaçları takip, darp ve adam kaçırma... - Güncel haberler

Son dakika: 33 İsrail casusu şüphelisi yakalandı! Amaçları takip, darp ve adam kaçırma... - Güncel haberler

33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı! İsrail İstihbarat Servisi için Türkiye'de yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri içinde olabilecekleri değerlendirilen 33 kişi, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İsrail İstihbarat Servisi'nin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

46 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

DHA'da yer alan habere göre uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.