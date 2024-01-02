Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti, kocası tutuklandı Avustralyalı Olimpik pist bisikletçisi ve eski dünya şampiyonu Melissa Hoskins, ülkenin güneyinde geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Hoskins'in kocası ve iki kez dünya bireysel zamana karşı yarış şampiyonu Rohan Dennis 'tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı.

Avustralya Olimpiyat Komitesi (AOC), Avustralyalı Olimpik pist bisikletçisi ve eski dünya şampiyonu Melissa Hoskins'in ülkenin güneyinde geçirdiği bir trafik kazası sonrasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Avustralya medyası, Hoskins'in kocası ve iki kez dünya bireysel zamana karşı yarış şampiyonu Rohan Dennis'in Avustralya'nın Adelaide kentinde bisiklet sürerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden eşi Olimpiyat bisikletçisi Melissa Hoskins'in ölümüyle ilgili olarak suçlandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Dennis'in tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermek, hayatı tehlikeye atmak ve gerekli özeni göstermeden araç kullanmakla suçlandığı belirtildi. Haberlerde Dennis'in mart ayında Adelaide Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılmak üzere kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

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Polis şefi Rob Papworth basına yaptığı açıklamada, "33 yaşındaki Medindie'li zanlı tutuklandı ve tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet vermek, gerekli özeni göstermeden araç kullanmak ve hayatı tehlikeye atmakla suçlanıyor" dedi.

Güney Adelaide Polisi, bir kadına bir aracın çarptığı ihbarı üzerine cumartesi günü saat 20.00 sularında Adelaide banliyösü Medindie'deki bir adrese acil servis çağrıldığını söyledi.

Polis, daha sonra Hoskins olduğu tespit edilen kadının ciddi şekilde yaralandığını ve Royal Adelaide Hastanesine kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Hoskins'in başarılarla dolu kariyeri

Hoskins, 2015 dünya şampiyonasında takım takip yarışında altın madalya kazanmış ve 2012 Londra ve 2016 Rio de Janeiro Yaz Olimpiyatlarında Avustralya takımının bir üyesi olmuştu.

Eşi Dennis ise 2010 ve 2011 Dünya Şampiyonalarında takım takip yarışlarında altın madalya kazanmış ve 2018 ve 2019 yıllarında dünya zamana karşı şampiyonu olmuştu.

Dennis, 2012 Londra Olimpiyatları'nda takım takipte gümüş, 2020 Tokyo Oyunları'nda ise yol zamana karşı yarışında bronz madalya kazanmıştı. Ayrıca Tour de France, Giro d'Italia ve İspanya Vuelta'da etap birincilikleri bulunuyor.