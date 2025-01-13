Ünlü oyuncular yangın mağdurlarına kıyafetlerini bağışladı
Los Angeles yangınlarında evini kaybedenler için Halle Berry, Sharon Stone ve Michelle Pfeiffer, kıyafetlerini bağışladı. Beyonce, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla 2,5 milyon dolar yardımda bulunurken, bir başka bağış yapan isim de Jamie Lee Curtis oldu
Ünlü isimler, evleriyle birlikte tüm eşyalarını kaybeden Los Angeles sakinleri için kıyafet bağışında bulundu.
Halle Berry, Sharon Stone ve Michelle Pfeiffer, kıyafetlerini yangın mağdurlarına gönderdiklerini açıkladı.
Oyuncular, yangın mağdurları için kıyafet toplayan mağazalara kıyafetlerini bıraktı.
Sharon Stone, "Güney California bölgesinde yaşıyorsanız, sizden de aynısını yapmanızı rica ediyorum. Temel ihtiyaçları eksik olan tüm yerinden edilmiş ailelere yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey" diye paylaşım yaptı.
Kim Kardashian da kendi giyim markasının afetzedelere iç çamaşırı ve kıyafet bağışı yaptığını duyurdu.
Beyonce, Los Angeles yangınlarından zarar görenler için elini taşın altına koyanlar arasındaydı. Ünlü şarkıcı, 'BeyGOOD' adlı vakfı aracılığıyla Los Angeles Yangını Yardım Fonu'na 2,5 milyon dolar bağışladığını açıkladı.
Beyonce'nin vakfından yapılan açıklamada, "Yanındayız Los Angeles" mesajı paylaşıldı.
Vakfın açıklamasında; "BeyGOOD, Los Angeles Yangını Yardım Fonu için 2,5 milyon dolar bağışlayarak herekete geçiyor. Fon, Altadena / Pasadena bölgesindeki ailelere yardım amaçlı kullanılacak. Bağış ayrıca orman yangınlarından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için etkilenen diğer bölgelerdeki kiliselere ve toplum merkezlerine de gönderilecek" denildi.