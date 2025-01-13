Donald Trump'ın yemin törenine 7 gün kaldı! Yüzlerce göçmen ABD'ye doğru harekete geçti
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a geri dönmesine bir hafta kaldı. Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek isteyen yüzlerce göçmen, Meksika'nın Tapachula kentinden geçerek ABD sınırına doğru harekete geçti
ABD'ye geçme hayaliyle yola çıkan göçmenler, Meksika'nın Tapachula kentinden geçerek ABD sınırına doğru yürüyüşlerine devam ediyor.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce ABD sınırını geçmeyi amaçlayan aralarında çocuklarında olduğu yüzlerce göçmen, sabahın erken saatlerinde ülkenin en büyük güney sınır kenti olan Tapachula'dan hareket etti.
Güvenlik güçleri kentin belirli noktalarında güvenlik önlemleri aldı.
Göçmen karşıtı tavırlarıyla bilinen Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başladığı gün sınır güvenliği için harekete geçmesi bekleniyor.
Trump yönetiminin öncelikli olarak ülkeye giriş yapan, suç işlemiş veya mahkemeler tarafından ABD'de yaşaması uygunsuz bulunan yaklaşık 1 milyon göçmene yönelik tedbir alması planlanıyor.