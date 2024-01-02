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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Van Bronckhorst, Beşiktaş'a doğru! - Beşiktaş Haberleri

        Van Bronckhorst, Beşiktaş'a doğru!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ibre Giovanni Van Bronckhorst'a döndü. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile yapılan görüşmeler olumlu ilerlerken anlaşmanın yakın olduğu bildirildi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 02.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:39
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        Beşiktaş, teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir peşinde olduğu Bruno Genesio'dan olumlu yanıt alamayan siyah-beyazlılar rotayı Giovanni Van Bronckhorst'a çevirdi.

        Hollandalı teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme için yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.

        AVRUPA FİNALİNE ÇIKTI

        48 yaşındaki teknik adam son olarak Glasgow Rangers’ı çalıştırırken İskoç ekibi ile 2021 yılında Uefa Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşadı.

        Kariyerinde Feyenoord teknik direktörlüğü de bulunan Giovanni Van Bronckhorst, Hollanda'da 1 kez şampiyonluk yaşarken toplam 5 kupa kazandı.

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