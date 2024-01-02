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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıkladı! Arda Güler Mallorca maçında sahada - Futbol Haberleri

        Carlo Ancelotti açıkladı! Arda Güler Mallorca maçında sahada

        Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, 18 yaşındaki milli yıldıza Mallorca maçında süre verebileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:37
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        Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve temmuz ayından bu yana üç kez sakatlık yaşayan Arda Güler, formasına kavuşuyor...

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        Geçtiğimiz günlerde sakatlığını tamamen atlatıp takımla çalışmalara katılan 18 yaşındaki milli futbolcu, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3 Ocak Çarşamba akşamı oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

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        ANCELOTTI: ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

        Üç sakat oyuncunun takıma döndüğünü açıklayan İtalyan teknik adam, "Sizlere bazı iyi haberler vererek başlamak istiyorum. Arda Güler geri döndü, Vinicius Junior geri döndü, Carvajal geri döndü. Ferland Mendy ve Eduardo Camavinga kısa süre içerisinde geri dönecek." dedi.

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        "ARDA'NIN TAKIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK OLACAK"

        Arda Güler hakkında konuşan Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, Arda Güler'in potansiyeli çok çok büyük! Arda Güler'in takıma katkısı çok büyük olacak." ifadesini kullandı.

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        "YAPABİLİRSEM SÜRE VERECEĞİM"

        Deneyimli teknik adam, genç futbolcuya Real Mallorca maçında süre vermek istediğini de belirterek, "Arda Güler eski seviyesine kavuştu. Bize çok faydası olacak. Daha çok genç ve onun için acele etmiyoruz. Önünde parlak bir gelecek var..Yarın oynar mı? Birlikte göreceğiz. Yapabilirsem süre vereceğim. Olmazsa bir sonraki maçta.." şeklinde konuştu.

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        Öte yandan Real Madrid'le sözleşmesini uzatmasıyla ilgili soruya ise Ancelotti şu yanıtı verdi:

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        "Kontratımı uzattığım için mutluyum. Çok hızlı bir süreç oldu. Real Madrid'de çok mutluyum. Kulüp burada uzun yıllar çalışmam konusunda bana güveniyor. Benim acelem yoktu. Zamanlama önemli değil. Hem Real Madrid hem ben çok mutluyuz ve yola birlikte devam etme kararı aldık."

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