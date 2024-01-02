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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler

        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler

        Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki Üzeyir Türker'in cenazesinin getirildiği Ordu'nun Akkuş ilçesinde, yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan 56 yaşındaki Abdullah Çimen, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki arkadaş, bugün yan yana kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:08 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:08
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        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
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        Ankara'da restoran işleten Üzeyir Türker, 31 Aralık 2023'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türker'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi.

        Cenazeye katılmak için gelen Türker'in arkadaşı Abdullah Çimen taziye evinde dün akşam kalp krizi geçirdi. Çimen, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

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        Üzeyir Türker ile Abdullah Çimen, cenazeleri hastane morgundan alınarak ilçeye bağlı Kızılelma Mahallesine götürüldü. Burada iki arkadaş için cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Türker ve Çimen, yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

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