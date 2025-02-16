Cilt bakımı konusunda herkesin bildiği bazı temel hatalar vardır. Makyajla uyumak, güneş kremi kullanmamak ve sivilceleri sıkmak gibi yanlışlar neredeyse herkes tarafından bilinir. Ancak cilt bakımına en düşkün olanlar bile bazen hatalı ürün kombinasyonları yapabilir. Güzellik endüstrisinin sunduğu sonsuz seçenekler arasında kaybolmak çok kolaydır. Piyasadaki serumlar, kremler ve tonikler arasında yanlış kombinasyonlar yapmak, cilt için tahrişe veya faydasız sonuçlara neden olabilir.

Peki, hangi cilt bakımı ürünleri kesinlikle birlikte kullanılmamalı? Uzman estetisyen Dr. Rachel Ho, yanlış kombinasyonların ardındaki bilimi ve doğru kombinasyonları açıklıyor...

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RETİNOL

Yanlış Kombinasyonlar: Benzoyl Peroxide ve AHA/BHA

Retinol, anti-aging konusunda en etkili bileşenlerden biridir. Cildi yenileyerek ince çizgileri ve gözenekleri azaltır. Ancak yanlış ürünlerle birleştirildiğinde tahrişe yol açabilir. Benzoyl peroxide, retinolü okside ederek etkisiz hale getirir. AHA/BHA gibi asitlerle kullanıldığında ise cildi fazla kurutarak hassasiyete neden olur.

Doğru Kombinasyonlar: Niacinamide, Seramidler ve SPF

Retinol kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak için niacinamide ve seramidler gibi bariyer güçlendirici içerikler tercih edilmelidir. Ayrıca, retinol cildi güneşe duyarlı hale getirdiğinden mutlaka SPF ile korunmalıdır.

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C VİTAMİNİ

Yanlış Kombinasyonlar: AHA/BHA ve Yüksek pH Dengeleyici Temizleyiciler

C vitamini, cilt tonu eşitlenmesi ve antioksidan koruma sağlayan güçlü bir bileşendir. Ancak AHA/BHA gibi asidik içeriklerle birleştirildiğinde cildi fazla tahriş edebilir. Aynı zamanda, yüksek pH dengesine sahip temizleyiciler, C vitamininin etkinliğini azaltabilir.

Doğru Kombinasyonlar: E Vitamini, Ferulik Asit ve SPF

C vitamini, E vitamini ve ferulik asit ile birlikte kullanıldığında antioksidan etkisini artırır. Ayrıca, güneşe karşı koruma sağlamak için mutlaka SPF ile tamamlanmalıdır.

AHA/BHA

Yanlış Kombinasyonlar: Retinol, C Vitamini ve Niacinamide

Bu asitler, ciltte eksfoliasyon sağlayarak ölü deri tabakasını uzaklaştırır. Ancak retinol ve C vitamini ile birlikte kullanıldığında cildi fazla hassas hale getirebilir.

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Doğru Kombinasyonlar: Nemlendirici İçerikler, Seramidler ve SPF