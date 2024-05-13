Her gece kullanma hedefiyle haftada bir kez başlayın. İlk kullanımdan en az 24 saat önce bir yama testi yapın. Bir pamuğa birkaç damla solüsyon ekleyin ve yüzünüzde gezdirin. Göz çevresinden kaçındığınızdan emin olun.

Özellikle hassas bir cildiniz varsa veya belirli bir aside karşı reaksiyon yaşıyorsanız bu adımı atlayın.