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        Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 21:00
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        Ardahan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Ardahan'da iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil Kongre Caddesi'nde Balıkçı kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile araçlardaki iki kişi ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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