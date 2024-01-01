Haberler Spor Futbol İspanya Beklenen an geldi: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor! - Futbol Haberleri

Beklenen an geldi: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor! La Liga devi Real Madrid, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer olan Arda Güler sezon başından beri üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklarla forma giyme şansı bulamamıştı. Dev kulüpteki performansı merakla beklenen Güler'in sahalara dönüş maçını İspanyol basını duyurdu. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 20:05 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:05 facebook

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Fenerbahçe ile gösterdiği başarılı performans sonrası İspanya La Liga devi Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü sahaya çıkamamıştı.

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Sezon başından itibaren ilk maçı merakla beklenen genç yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.