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        Ardahan'da etkili olan fırtına 8 bina ve 1 ahırın çatısını uçurdu

        Ardahan'da fırtına nedeniyle 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 00:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:27
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        Ardahan'da etkili olan fırtına 8 bina ve 1 ahırın çatısını uçurdu
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        Ardahan'da fırtına nedeniyle 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı.

        Fırtınanın etkisiyle merkez Atatürk ve Gürçayır mahalleleri, Sulakyurt, Kocaköy, Tepesu köyleri ile Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde 8 binanın ve 1 ahırın çatısı yerinden söküldü.

        Çatı malzemelerinin çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, fırtına sonrası hasar tespit çalışmasına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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