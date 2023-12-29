Ardahan'da etkili olan fırtına 8 bina ve 1 ahırın çatısını uçurdu
Ardahan'da fırtına nedeniyle 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu.
Ardahan'da fırtına nedeniyle 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu.
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı.
Fırtınanın etkisiyle merkez Atatürk ve Gürçayır mahalleleri, Sulakyurt, Kocaköy, Tepesu köyleri ile Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde 8 binanın ve 1 ahırın çatısı yerinden söküldü.
Çatı malzemelerinin çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, fırtına sonrası hasar tespit çalışmasına başladı.
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