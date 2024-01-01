Fenerbahçe transferde harekete geçti: Çağlar Söyüncü, Savic, Krunic...

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Uzun süredir Fenerbahçe´nin peşinde olduğu bosnalı futbolcu için devre arasında çalışmaların başlayacağı gündemde. Takımıyla uzun süredir anlaşmazlıkların merkezinde olan Bosnalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe, devre arasında kolları sıvayacak.

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İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025´e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon Euro altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istediği de belirtiliyor.