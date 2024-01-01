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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İşte Galatasaray'ın transfer gündemi! Ocakta büyük operasyon var - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'ın transfer gündemi! Ocakta büyük operasyon var

        Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirveyi hedefleyen Galatasaray, ara transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu ile yolların ayrılabileceği öğrenilirken, transfer listesindeki isimler de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:35
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        Galatasaray´da ara transferde takımdan ayrılacak ilk isim Ziyech olabilir. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak oyuncuların başında Hakim Ziyech yer aldı.

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        Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea´den bedelsiz olarak kiralanan Hakim Ziyech, beklenenen performansı verememiş ve Sarı-kırmızılı forma altında etkisiz kalmıştı.

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        Zaman zaman sakatlığı sebebiyle de forma giyemeyen Faslı oyuncu, oynanmayan Süper Kupa maçı öncesi sakatlığı gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasıyla birlikte takımdan ayrılığı da beraberinde getirdi.

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        Bu sebeple Galatasaray´da 30 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi.

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        Ziyech, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla 14 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemiş, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosuna da çağrılmıştı.

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        Galatasaray´da sezon başı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham´dan kiralanan 27 yaşındaki Fransız orta saha Tanguy Ndombele yerine arayışlar da sürmeye devam ediyor.

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        ORTA SAHADA HEDEF GRONBAEK

        Ara transferde sözleşmesinden çıkacağı gündemde olan Ndombele yerine Sarı-kırmızılılar, gözünü Danimarkalı orta sahaya çevirdi.

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        Devre arasında orta saha bölgesi için kolları sıvayan Sarı-kırmızılarda ilk hedef Bodo Glimt forması giyen Albert Gronbaek.

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        2027´ye kadar sözleşmesi devam eden orta saha için Galatasaray, devre arasında girişimde bulunmak istiyor.

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        22 yaşındaki orta saha, bu sezon 46 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda Danimarkalı oyuncu, 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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        B PLANI SOLER

        Öte yandan Galatasaray´da orta sahaya düşünülen bir diğer isim ise Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain forması giyen İspanyol orta saha Carlos Soler.

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        Devre arasında kiralık olarak düşünülen 26 yaşındaki oyuncu için girişimlerin olacağı da gündemde yer alıyor.

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        KAZIMCAN VE HALİL KİRALIK GİDEBİLİR

        Galatasaray´ın 20 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, devre arasında kiralık olarak takımdan gidebilir.

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        Sezon başı sol bek mevkisinde Angelino´nun alternatifi olarak düşünülen Kazımcan Karataş´ın beklenilen performansı verememesi sebebiyle kiralanması bekleniyor. Ayrıca Sarı-kırmızılılar, yaşanan sol bek krizini de yerli oyuncuyla kapatmak istiyor.

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        Galatasaray´da sezon başında takıma katılan ve istediği süreleri alamayan Halil Dervişoğlu ise takımdan kiralık olarak gidecek bir diğer isim arasında yer alıyor.

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        Bu sezon 12 karşılaşmada sadece 146 dakika forma giyen 24 yaşındaki santrfor, sadece 2 gol kaydetti. İstediği süreleri alamayan Milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.

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