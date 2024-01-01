İşte Galatasaray'ın transfer gündemi! Ocakta büyük operasyon var

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Bu sezon 12 karşılaşmada sadece 146 dakika forma giyen 24 yaşındaki santrfor, sadece 2 gol kaydetti. İstediği süreleri alamayan Milli oyuncunun devre arasında daha çok süre alabileceği bir takıma kiralık olarak gidebileceği öğrenildi.