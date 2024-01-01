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        Haberler Dünya Netanyahu'nun desteklediği yargı reformu Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi

        Netanyahu'nun desteklediği yargı reformu Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi

        İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından kabul edilen ve yüksek mahkemenin yetkilerinin bir kısmını geri alan tartışmalı yargı reformunu iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 20:44 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:44
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        Netanyahu'ya şok: Yargı reformuna iptal kararı
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        İsrail'i iç savaşın eşiğine getiren, bir yılı aşkın bir süredir protesto gösterilerine sebep olan tartışmalı 'yargı reformu' Yüksek Mahkeme'den geri döndü.

        İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun sağcı hükümeti tarafından hazırlanan ve İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, yüksek mahkemenin yetkilerinin bir kısmını geri alan tartışmalı 'yargı reformu' yasasını iptal etti.

        Yeni yasa, Yüksek Mahkeme'nin hükümet ve bakanların kararlarını bozmak için sahip olduğu araçların hepsini olmasa da bir kısmını ortadan kaldırmıştı. Yargı reformu yasası, Mahkemenin 'mantıksız' bulduğu kararları iptal etme yetkisini elinden alıyordu.

        15 yargıçtan 8'inin yasanın iptali yönünde karar verdiği belirtildi.

        Başbakan Benjamin Netanyahu'nun partisi Likud, kararın ardından "Yüksek Mahkeme'nin bu kararı özellikle savaş zamanında halkın birliğine zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

        Yargı reformuna karşı bir yılı aşkın süredir İsrail vatandaşlarının büyük katılımıyla protesto gösterileri düzenlenirken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog yasa tasarısının 'ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdiğini' belirtmişti.

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