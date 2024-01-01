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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşini ve arkadaşını yaraladı

        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 01.01.2024 - 20:43
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        Eski eşini ve arkadaşını yaraladı
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        Kocaeli Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halinde giderken eski eşi Arzu Ç'yi gördü.

        Araçtan inen Yasin D, bilinmeyen nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı.

        KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN YARALANDI

        Kavgaya dönüşen olayda Arzu Ç. ile kavgayı ayırmak isteyen Kadir U. tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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