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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan'daki "Halk Buluşması"nda konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ardahan, Türkiye'nin kuzeydoğusu olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliği, liderliği ve vizyonu ile çok güzel hizmetler görmüş. İşte medeniyet, işte kalkınma, işte gelişme buralarda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:33
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan'daki "Halk Buluşması"nda konuştu:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ardahan, Türkiye'nin kuzeydoğusu olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliği, liderliği ve vizyonu ile çok güzel hizmetler görmüş. İşte medeniyet, işte kalkınma, işte gelişme buralarda." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Tatar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ile bir araya geldikten sonra Tarihi Kongre Binası'nı ziyaret etti.

        Tatar, Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Aşık Şenlik Konferans Salonu’nda katıldığı "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Ardahan'da yoğun bir gün geçirdiğini söyledi.

        Kentte yaşayanların kendisini bağırlarına bastığını belirten Tatar, "Çünkü bizlerin çok ortak bağları vardır. Bizim Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Ardahanlı. Tarihe baktığımızda Selçuklulardan önce buraya gelen Türk boyları var. Ardahan, bu işin merkezi. Milli Mücadele ruhunun, kalbinin attığı fevkalade önemli bir yer. Ardahan, Türkiye'nin kuzeydoğusu olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliği, liderliği ve vizyonu ile çok güzel hizmetler görmüş. İşte medeniyet, işte kalkınma, işte gelişme buralarda. Ardahan, daha fazla gelişecek ve daha fazla halkını burada tutacak." diye konuştu.

        - "Bu güzelliklere hayran kaldım"

        Tatar, gençlerin iş kurmak için turizm ve kentin diğer zenginliklerini değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

        Hayvancılık ve hayvansal ürünlerde Ardahan’ın önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Tatar, "Gelecekte Türkiye'nin en müreffeh merkezlerinden birisi olacaktır. Ben, Ardahan'ı böyle gördüm. Bu güzelliklere hayran kaldım. Bu güzellikleri daha da güzel yapmak isteyen Ardahan halkına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki tebrik etmek istiyorum kendilerini." ifadelerini kullandı.

        Tatar, Ardahan'da Milli Mücadele'nin en zor şartlarda verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Geçmişte sizlerin burada yaşadığıyla bizim Kıbrıs'ta yaşadıklarımızın birtakım benzerlikleri var. Aramızdaki bağların, kadim ilişkilerin, gönül birliğinin bir ifadesidir. Geçmiş süreçlerde bize destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, tüm Türk halkına Ardahan'dan bir kez daha teşekkürlerimi ve minnet duygularını iletiyorum. Değerli Ardahanlı kardeşlerim, Kıbrıs'ın önemi çok büyüktür. Kıbrıs, Türk dünyasının ve özellikle ana vatanın Akdeniz'e açılan kapısıdır. Zamanında Atatürk de bunu söylemiş: 'Dikkat etmeliyiz, Kıbrıs asla düşman eline geçmemeli.' Kıbrıs, Yunanistan'a bağlanmak isterken, biz bedeller öderken Türkiye, her zaman yanımızdaydı."

        Kıbrıs ile Türkiye'nin etle tırnak gibi olduğunu vurgulayan Tatar, "Kıbrıs Türkü, kendisini büyük milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak görmüştür. Kıbrıs'ın tanıtımı için sizlerin vereceği destek biçim için çok önemli. Benim temennim, buranın gençleri ile Kıbrıs'ın gençlerinin kaynaşması. Daha fazla dostluklar kurabilmeli çünkü gelecek gençlerimizindir. Artık mesafenin herhangi bir engeli yoktur. Dolayısıyla yüreğimiz, geçmişimiz, tarihimiz, kaderimiz bir. Yaptığımız kahramanlıklar bire bir örtüşüyor. Burada gazilerimizi ziyaret ettim. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bana bugün verilen değeri, Kıbrıs halkına nezaket olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından programda halk ozanları ve ARÜ Müzik Grubu konser verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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