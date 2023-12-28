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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Wilfried Zaha ve Eric Bailly, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmadı! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha ve Eric Bailly, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmadı!

        Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ve Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:00
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        Afrika Uluslar Kupası'nda yoklar!
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        Fildişi Sahili, ocak ayında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.

        Kadroda Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha ve Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly yer almadı.

        Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel milli takım kadrosunda yer aldı.

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