Wilfried Zaha ve Eric Bailly, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılmadı!
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha ve Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmedi
Giriş: 28.12.2023 - 20:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:00
Fildişi Sahili, ocak ayında başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası aday kadrosunu açıkladı.
Kadroda Galatasaraylı futbolcu Wilfried Zaha ve Beşiktaşlı futbolcu Eric Bailly yer almadı.
Trabzonsporlu futbolcu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK forması giyen Max Gradel milli takım kadrosunda yer aldı.