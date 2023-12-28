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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta - İş-Yaşam Haberleri

        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:38
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        5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

        Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

        "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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