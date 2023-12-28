Murat Ülker'den Seçil Erzan 'mağdurları' için ilginç yorum Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Seçil Erzan'a parasını kaptıran ve davada müşteki olan isimlere vasi tayin edilmesini önererek "Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" dedi. Peki kanunda vasilik-vesayet nasıl tanımlanıyor, hangi hallerde tayin ediliyor?

Denizbank'ta şube müdürlüğü görevini yürütürken yüksek getirili özel fon vaadiyle futbol dünyasından isimlerin de aralarında olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan, gündemdeki yerini korurken konu ile ilgili ilginç bir yorum geldi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Patronlar Dünyası'na verdiği röportajda "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" ifadelerini kullandı.

KANUNDA VASİLİK

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 403. maddesinde yer alan tanımlamaya göre, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve mal varlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olan kişiye vasi deniliyor. Vesayeti ise kanunda kısıtlanması gereken kişiler arasında sayılmış kişilerin hem kişisel hem de maddi menfaatlerini korumak ve günlük hayattaki işlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla mahkeme eli ile kişinin kısıtlanmasına yönelik, kanun ile düzenlenmiş bir hukuki kurum olarak tanımlamak mümkün.

Kanunda küçüklük dışında vesayet altına alınma nedenleri arasında akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim nedeniyle; hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle ya da kişinin kendi isteği sayılıyor. Vasi tayini mahkeme kararı ile mümkün oluyor.