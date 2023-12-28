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        Haberler Gündem Adana'da cansız bedeni bulunan kişiyi öldürdükleri öne sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı - Güncel haberler

        Adana'da cansız bedeni bulunan kişiyi öldürdükleri öne sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 4 gün önce dere yatağında cansız bedeni bulunan Mustafa Hakkulu'yu öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:38
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        Dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu!
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        Tufanlı Mahallesi'nde 13 Aralık'ta kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu 24 Aralık'ta dere yatağında ölü bulunan Hakkulu'nun (35) katil zanlıları olarak gözaltına alınan İsa D, Yüksel Ü. ve Bengül G, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si tutuklandı, Bengül G. ise ev hapsi cezası aldı.

        Jandarma ekipleri 13 Aralık'ta Hakkulu'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatmış, 24 Aralık'ta Postkabasakal Mahallesi Kavuklu mevkisindeki dere yatağında Hakkulu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Olayla ilgili bir televizyon kanalında programa katılan İsa D, canlı yayında suçunu itiraf etmişti.

        Fotoğraf, AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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