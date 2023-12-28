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        Ardahan'da kurt sürüsünün köpeğe saldırısı güvenlik kamerasında

        Ardahan'ın Posof ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün köpeğe saldırısını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:12
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        Ardahan'da kurt sürüsünün köpeğe saldırısı güvenlik kamerasında
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        Ardahan'ın Posof ilçesinde aç kalan kurt sürüsünün köpeğe saldırısını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, zaman zaman yerleşim yerlerine kadar iniyor.

        İlçenin Türkgözü-Posof-Damal yol ayırımına gelen kurt sürüsü, bir dinlenme tesisi önündeki köpeğe saldırdı.

        Durumu fark eden işletme sahibi Burak Baltacı'nın yüksek ses çıkarması ve başka köpeklerin de bölgeye gelmesiyle kurt sürüsü uzaklaştı.

        Baltacı, AA muhabirine, kalabalık kurt sürüsünü gece yarısı geç saatlerde fark ettiğini belirterek, erken davranıp çıkardığı sesle köpeğini kurtardığını söyledi.

        Olayı, tesisin güvenlik kamerası görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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