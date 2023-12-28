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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Kazanan Galatasaray olacak - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Kazanan Galatasaray olacak

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" diyen Özbek, "Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:58
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        "Kazanan Galatasaray olacak"
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        Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da kozlarını paylaşacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla müsabakanın oynanacağı Riyad kentine gitti.

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur havalimanına özel araçla gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

        ÖZBEK: GÜZEL BİR MAÇ İÇİN HERKES HAZIRLANSIN

        Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "2023 yılının son kupası ve son derbisi Suudi Arabistan'da oynanacak. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da çok iyi hazırlandı. Her iki takım içinde önemli bir kupa. Kazanan inşallah Galatasaray olacak. Kupayı alıp taraftarlarımızı ve bizi izleyenleri memnun etmek istiyoruz. Ben şimdiden takımıma başarılar diliyorum. Güzel bir maç için herkes hazırlansın." ifadelerini kullandı.

        Sportif anlamda Galatasaray'ın iyi bir sene geçirdiğini dile getiren Özbek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması sebebiyle aldığımız şampiyonluk çok önemliydi. Ben bütün taraftarlarımıza selam yolluyorum ve yeni yıllarını kutluyorum. İnşallah sağlıklı ve başarılarla dolu yeni bir yıl olur." diye konuştu.

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