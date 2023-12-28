KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ardahan Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ardahan Üniversitesi akademik yıl açılış programına katılmak üzere geldiği kentte Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından karşılandı. Valilik önünde tören mangasını selamlayan Tatar, valilik şeref defterini imzaladı. Kendisini karşılamaya gelen Ardahanlılara da teşekkür eden Tatar, "Tatar, bu ziyaret ve temaslarımızda Kıbrıs'ın haklı davasını anlatıyoruz. Bizim için ziyaretler ve temaslar çok önemli. Gezilerimiz farklı bölgelere yönelik sürüyor. Bu iletişimi sürekli kurmak istiyoruz. Dolayısıyla aramızdaki bağların daha da pekişmesi için ve daha gelişmesi için bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Ayrıca yeni nesil gençler birbirilerini daha iyi tanıma şansı buluyor" dedi.

Tatar, valilik ziyaretinin ardından Ardahan Üniversitesi'nin 2023- 2024 akademik yıl açılış törenine katılarak akademik yılın ilk dersini verdi. Aşık Şenlik Kültür Merkezinde katılımcılara seslenen Tatar, "Orası da serhat vatan, burası da serhat vatan. Çünkü bütün Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bağımsız bir devlet olarak oradaki varlığımızı sürdürmemiz ve egemen devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti´yle her türlü ilişkilerini geliştirmek ki bunların içerisinde gerek mavi vatanda petrol, enerji arayışları, güvenlik meseleleri, her türlüsü ile mavi vatan dediğimiz ki, denizlerin dibindeki toprakta vatandır. Dolayısıyla benim hep söylemeye çalıştığım, ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, birlikte geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyebileceksek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türk Cumhuriyeti olarak yaşamalıdır" diye konuştu.

Türkiye ile birlikte önemli başarılara imza attıklarını anlatan Tatar, şunları söyledi:

"Bu taraftan Toros Dağlarının eteğinden baktığınızda Kıbrıs´ın Beşparmak Dağlarını görürsünüz. O kadar yakın ki 2011 yılında başlayan proje 2015 yılında tamamlanmış ve Anamur'dan 40 mil uzaklıktaki Girne sahillerine denizden asma borularla su getirebilmişizdir. Bu dünyada bir ilk projedir. Yılda 75 milyon metreküp su KKTC´ye akmaktadır. Şimdi kablo ile elektriğin getirilmesi ve entegre edilmesi için ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Anavatan ile Kıbrıs o kadar yakınki coğrafya bizi daha da kaynaştırmakta Türkiye ile birlikte önemli projelere imza atmaktadır."

Konuşmanın ardından Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar´a tablo hediye edildi. Açılış töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.