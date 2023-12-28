Son dakika haberi 445 emniyet mensubu açığa alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı" açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 445 emniyet mensubunun açığa alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz."