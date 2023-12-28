11 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Arnavutköy'de 11 yaşındaki çocuk evde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Son dakika haberlerine göre; Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında yaşayan aile, eve geldiklerinde çocukları Efe Özçeliki tabancayla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Sağlık ekipleri başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun babasına ait tabancayla vurulduğu, babanın emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.