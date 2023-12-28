17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!

Savcı, mütalaasında sanık Yıldız'ın 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Yıldız, "Keşke bu hikaye böyle bitmeseydi. Çok pişmanım, çok üzgünüm." dedi.

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Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Canbulut ailesinin avukatı Süleyman Uysal, Gizem ve Eren, "2 yıl arkadaşlık yapıyor. Aralarında bazı problemler başlıyor. Bunun üzerine sanık Bucak ilçesinin tepe kısmında bulunan bir park yerine 'Yalnız olarak gel, konuşalım' diye çağırıyor ve 7 yerinden bıçaklıyor. İlk yargılamada toplamda 20 yıl hapis cezası veriliyor. Maktul tarafı, bu karara mutlaka 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ceza verilmesini isteyerek itiraz ediyor. Ancak karşı taraf da bu suçun ağır tahrik altında işlendiğini söylüyor. Yargıtay bununla ilgili tahrik indiriminin az olduğunu söyleyerek kararı bozmuştur. Bunun üzerine bugün yeniden yapılan yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezası, 18 yıl 4 aya düşürülerek karara bağlandı. Hala planlayarak işlenmiş bir cinayet olduğu görüşündeyiz. Bununla ilgili yeniden Yargıtay'a itirazımızı yapacağız." dedi.

"GECELERİ KALKIP AĞLIYORUZ"

Baba Hasan Canbulut ise Yargıya saygı duyarak geldik ama Yargıtay halen daha cezayı indirmenin derdinde. İndirim isteyen avukatlar, acaba kendi çocukları olsaydı aynı indirimi isterler miydi Bunu sorduğumda cevap veremediler. İçimiz yanıyor. Geceleri kalkıp ağlıyoruz diye konuştu.

Anne Nursel Canbulut da "Sanığın ifadeleri yalan. Cezanın indirilmesini istemiyoruz." dedi.

Fotoğraf: DHA