Putin: Düşmanımız Ukrayna değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk gününde Vishnevsky Merkez Askeri Hastanesi'ni ziyaret etti. Putin konuşmasında Ukrayna'nın düşman olmadığını mesajını da verdi. Putin konuşmasında "Biz de çatışmayı bitirmek istiyoruz, ancak yalnızca kendi şartlarımız doğrultusunda. Ukrayna bizim düşmanımız değil ancak Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyenler düşmanımız" dedi.

Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:59 facebook

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