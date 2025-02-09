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        Galatasaray-Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlikle 57 puan topladı. Sıkıntılı bir sezon geçiren son sıradaki mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:03
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        STAT: Rams Park

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Jelert, Sallai, Sara, Kaan, Ahmed Kutucu, Mertens, Morata, Osimhen

        Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tayfun, Alioui, Barasi, İzzet, Aimbetov, Abdulsamet, Tolga, Muanza, Arda Okan

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

        Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın bu müsabakaya kadar 57 puanı bulunuyor.

        Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

        Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

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        JAKOBS VE ICARDI SAKATLIĞI NEDENİYLE YOK

        "Cimbom" da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamıyor.

        Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından bu karşılaşmada görev yapamıyor.

        Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamıyor.

        4 FUTBOLCU CEZALI

        Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemiyor.

        Ligin 22. haftasında yapılan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemiyor.

        42. RANDEVU

        Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya geliyor.

        Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 23, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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        Galatasaray'ın 41 maçta attığı 72 gole karşılık Adana Demirspor, 33 kez gol sevinci yaşadı.

        MAÇTAN NOTLAR

        ● Adana Demirspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu rekabet tarihindeki en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Şubat 1990-Nisan 1995).

        ● Galatasaray'a konuk olduğu son 10 Süper Lig maçının tamamını kaybeden Adana Demirspor'un, lig tarihinde daha uzun seri yaşadığı tek deplasman Bursaspor (Ekim 1976-Kasım 1994 arasında 13 maç).

        ● Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı bir seri yakalayamadı.

        ● Bu sezon çıktığı 21 Süper Lig maçının 17'sini kaybeden Adana Demirspor (2G 2B), kulüp tarihinde en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu sezonu yaşıyor (%81).

        ● Süper Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, üst üste üç gole kapama yaptığı son seriyi Şubat 2024'te yakaladı.

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        ● İstanbul takımlarıyla oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Adana Demirspor, en üst lige döndüğü 2021/22'den bu yana bu şekilde üst üste dört yenilgi almadı.

        ● Bu sezon Süper Lig maçlarında en uzun süre skor avantajı yaşayan takım Galatasaray (1171 dk), en uzun süre skor dezavantajıyla oynayan ekip ise Adana Demirspor (974 dk). Şu ana kadar maçtaki ilk golünü attığı dakika ortalaması en düşük takım sarı-kırmızılılar (25 dk), ilk golü için en uzun zaman geçen ekip ise Mavi Şimşekler (54 dk).

        ● Süper Lig'de bu sezon en fazla maçın açılış golünü atan oyuncu Ahmed Kutucu (8), skoru 1-0 yapan gollerde en fazla asisti bulunan isim Dries Mertens (4).

        ● Süper Lig'de bu sezon en fazla pas arası yapan oyuncu olan Abdülkerim Bardakcı (42), aynı zamanda Heliton'un (91) ardından en fazla hava topu kazanan isim (89).

        ● Süper Lig'in 2024/25 sezonunda golü bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Adana Demirspor forması giyen Ali Yavuz Kol (33).

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