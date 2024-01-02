İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası! İstanbul Kuyumcukent'te bazı altın atölyesi sahiplerinin, ramatçı bir firma tarafından milyon liralık vurgunla dolandırıldıkları iddia ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Avukat Ümit Karadağ, müvekkilinin ramat için anlaştığı bir firma tarafından dolandırılıp tehdit edildiğini belirtti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Söz konusu firma hakkında şikayetlerin arttığı belirtiliyor

Seçil Erzan’ın Türkiye gündeminden düşmeyen dolandırıcılık davası konuşulurken, Kuyumcukent bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Avukat Ümit Karadağ, altın işi yapan müvekkili iş insanı Y.E.’nin, ramatçı firma tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

ALTIN TOZLARINI ALDILAR

Şikayet dilekçesinin detaylarında Y.E. adlı iş insanı, atölyesinde altın işlenirken, havaya, suya veya toza karışan parçacıkları geri dönüşümünü sağlamak için Ö.Y., M.B.,E.Ü. ve K.E. adlı kişilerin yetkili olduğu ramatçılık firmasıyla anlaştı. İş insanının atölyesine iki hafta önce gelen ramatçılar, gerekli çalışmayı yaptıktan sonra ayrıldı.

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6 MİLYON DEĞERİNDE

İddialara göre, parçacıkları toplayan ramatçı firmanın, o parçacıkları altın kütlesine çevirip firmaya geri vermesi gerekiyordu. Ancak bu işlemi yapmadı. Bunun üzerine iş insan Y.E.'yi önce oyaladıkları ileri sürüldü. Ardından iddialara göre iş insanı Y.E. tehdit edildi. İş insanı Y.E., bu işlemde 3 kiloya yakın yani 6 milyon lira değerindeki altınla dolandırıldı.

"MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULSUN"

Dolandırılıp tehdit edildiği belirtilen iş insanı Y.E.’nin avukatı aracılığı ile yaptığı şikayet dilekçesinde “Başkaca mağduriyetlerin yaşanmaması ve önüne geçilmesi anlamına şüpheli şirket hakkında uygun görülecek güvenlik tedbirinin alınmasına, diğer şüphelilerin suçtan elde ettikleri para ve altınların kaçırılmasının önüne geçilmesine yönelik tüm hesap ve mal varlıklarına tedbir konulması” talep edildi.

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE GELDİ

İş insanın şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Bu şikayetin ardından 2 atölye sahibinin daha Cumhuriyet savcılığına giderek aynı firmadan şikayetçi olduğu belirtildi.

RAMAT VE RAMATÇI NEDİR?

Kuyumculuk sektöründe altın işlenirken havaya, suya ya da toza karışan parçacıkların geri dönüşümünü sağlamak işlemine ramat, bu işi meslek haline getirerek yapanlara da ramatçı adı veriliyor.