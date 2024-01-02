Son dakika haberi Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz ayında adli kontrol gereği imza atması gerekirken karakola gitmemiş firar etmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bozkır

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube… pic.twitter.com/LVgiuBL8HZ — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 2, 2024

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.