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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarını açıklıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarını açıklıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        Canla başla çalışan ihracatçılarımız, iş dünyamızın akıncıları ile birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ülke olarak dünya ticareti için hayati öneme sahip bir konumda yer alıyoruz. Son dönemde patlak veren krizlerin hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Bu tablo karşısında amacımız ülkemizin ekonomik, diplomatik ve ticari kazanımlarını korumak ve geliştirmektir. Ülkemizi, kuzeyindeki ve güneyindeki çatışmaların merkezi haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik.

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        Avrupa ve ABD ile de karşılıklı saygıya dayalı iş birlikleri geliştirmeye çalıştık. Bize bir adım gelene biz gerektiğinde koşarak gittik. Türkiye merkezli ancak küresel perspektifli bir bakış açısıyla küresel siyasetimizi şekillendirdik.

        Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi olan, turizmi baltalamaya yönelik kampanya yürütüldüğünü gördük. Şimdi benzer bir durumun spor üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet liderleri de bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllülük yapmaktadır. Bu nefret siyasetinin kardeş ülkeleri hedef alması asla tesadüf değildir. Türkiye'ye ve çıkarlarına sinsi bir girişim, açık bir operasyon var. Bu oyunu boşa çıkaracağız.

        Türkiye ve Türk düşmanı çevreler tarafından körüklenen nefret siyasetine karşı ihracatçılara da önemli görevler düşüyor. Bu noktada daha fazla çaba harcamanızı, daha fazla inisiyatif almanızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum.

        Ülkemiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha da anlaşılacaktır. Dünya ekonomisi yıllık ortalama 3,4 oranında büyürken Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti.

        Önceki yıl, 2022’de yüzde 5,5 oranında büyüdük. En büyük katkı ise 2,4 puan ile ihracatçımızdan geldi. 2023 yılında son 13 çeyrektir süren kesintisiz trendimizi devam ettirdik. G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen 2. ülke olduk.

        2023 yılının 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan yüzde 14,7 oranındaki artış son 7 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Salgın öncesi döneme göre son 3 yılda 4 milyonun üzerinde ilave istihdam oluşturduk.

        Detaylar birazdan...

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