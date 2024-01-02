Japonya 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Peş peşe depremler yaşandı
Japonya'nın kuzey doğusunda dün meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda deprem daha yaşandı. Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verilirken daha sonra bu uyarı kaldırıldı. Depremden etkilenen İşikawa eyaleti ve Noto Yarımadası'nda 24 kişi hayatını kaybetti
Japonya yeni yılın ilk gününde 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem daha yaşandı.
Ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 24 kişi hayatını kaybetti.
5 İLA 7 ARASINDA ÇOK SAYIDA DEPREM
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.
Dün yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2 ve 17.29'da da 5 büyüklüğünde depremler oldu.
Açıklamada ayrıca bölge genelinde gece boyunca 4 ile 5 arası büyüklükte çok sayıda depremin daha meydana geldiği rapor edildi.
Noto Yarımadası kıyısında 2 Ocak yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
JMA, tsunamiye ilişkin açıklamasında ise İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.
200'E YAKIN BİNA HASAR GÖRDÜ
Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.
Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü. İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.
Farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği saptandı.
Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.
Dünyada en çok depremin kaydedildiği ülkelerden biri olan Japonya'da 11 Mart 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen ve 18 bin kişinin ölümüne yol açan büyük deprem ve tsunamiden bu yana tsunami uyarısı yapılmamıştı. Japonya o felaketten sonra neredeyse tüm nükleer santralleri rafa kaldırdı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.