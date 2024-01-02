Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız'a kaybetti! EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Kızılyıldız'a 85-76 mağlup oldu. Sarunas Jasikevicius yönetiminde 7 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe Beko 8. maçın sonunda mağlup oldu

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 85-76 yenildi.

Karşılaşmaya boyalı alanda Motley'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Kızılyıldız, ilk 5 dakikayı 13-11 önde geçti. Mola dönüşünde savunmada çok etkili bir performans sergileyen ve ikinci 5 dakikada rakibine sadece 5 sayı izni veren sarı-lacivertliler, çeyreği 26-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, müsabakanın ikinci periyoduna Madar'ın basketiyle farkı çift hanelere (28-18) yükselterek girdi. Sarı-lacivertliler, hücumda basit şutları skora çevirememek ve konuk ekibin savunmada enerjisini artırması nedeniyle 5 dakika boyunca sayı bulamadı. Söz konusu süreçte misafir takım ise hızlı hücumlarla skor üretti ve farkı 19. dakikada 2 sayıya kadar indirdi: 33-31. Soyunma odasına ev sahibi takımın 35-34'lük üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Biberovic ve Wilbekin'in üç sayı çizgisinin gerisinden basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 46-38. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü Davis'in basketiyle aynı dakikada farkı tekrar çift hanelere (48-38) taşıdı. Sarı-lacivertliler, son bölümde savunmada eşleşmelerde sorun yaşayınca, konuk ekip skorda dengeyi sağladı ve final çeyreğine 57-57 eşitlikle girildi. Son çeyreğe üst üste basketlerle başlayan misafir takım, 33. dakikada skoru 66-60'a getirdi. Nedovic'in 24. dakikadaki üçlüğüyle farkı maçta ilk kez 8 sayıya (61-69) yükselten Kızılyıldız, son 5 dakikaya da 71-63 önde girdi. Fenerbahçe Beko'nun farkı azaltma çabasına karşılık veren konuk ekip, bitime 1 dakika 57 saniye kala farkı ilk kez çift hanelere yükseltti: 67-78.

Kızılyıldız, parkeden 85-76 galip ayrıldı. Mücadeleyi, kulüp başkanı Ali Koç da yerinde takip etti.