2023'ün en güzel yüzü belli oldu
1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2023'ün en güzel yüzlerini paylaştı. Yapılan oylamayla hazırlanan listenin birincisi, Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu. '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de var!
TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Yapılan oylamayla hazırlanan listede birinci Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu.
Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.
Oyuncu Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada kendine yer buldu.
Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, 69. sırada yer aldı.
Hande Erçel ise 2023 yılının listesinde 52. sırada oldu.
Bir diğer oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise 42. sırada bulunuyor.
İlk 30'a giren isimler şu şekilde...
30- Sorn, Taylandlı şarkıcı
29- Halima Aden, Somali asıllı ABD'li model
28- Liza Soberano, Filipinli aktris
27- Jang Wonyoung, Güney Koreli şarkıcı ve model
26- Emily Mei, Çin asıllı ABD'li aktris ve model
25- Sydney Sweeney, ABD'li aktris
24- Yurina Gyoten, Japon şarkıcı, dansçı ve model
23- Jennie Kim, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve oyuncu
22- Alba Baptista, Portekizli oyuncu
21- Ivana Alawi, Filipinli aktris, model ve YouTuber
20- Chaeryeong, Güney Koreli dansçı
19- Owada Nana, Japon şarkıcı, dansçı ve model
18- Nadia Tamara Ferreira, Paraguaylı model
17- Jeon Somi, Koreli/Kanadalı şarkıcı
16- Andrea Brillantes, Filipinli aktris ve model
15- Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
14- Lisa, Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçı
13- Yael Shelbia, İsrailli model ve aktris
12- Rosé, Koreli-Yeni Zelandalı şarkıcı ve dansçı
11- Tzuyu, Tayvanlı şarkıcı
10- Savannah Clarke, Avustralyalı şarkıcı, dansçı, oyuncu, model
9- Jisoo, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
8- Andrea Botez, Kanadalı-Amerikalı satranç oyuncusu ve internet ünlüsü
7- Eleen Suliman, Suudi Arabistanlı sunucu ve model
6- Sitala, Taylandlı şarkıcı
5- Jasmine Tookes, ABD'li model
4- Gal Gadot, İsrailli oyuncu