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        Haberler Yaşam 2023'ün en güzel yüzü belli oldu

        2023'ün en güzel yüzü belli oldu

        1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2023'ün en güzel yüzlerini paylaştı. Yapılan oylamayla hazırlanan listenin birincisi, Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu. '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:23
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        1

        TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Yapılan oylamayla hazırlanan listede birinci Güney Koreli/ABD'li şarkıcı ve sunucu Nancy Jewel McDonie oldu.

        2

        Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.

        Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.

        3

        Oyuncu Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada kendine yer buldu.

        4

        Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, 69. sırada yer aldı.

        5

        Hande Erçel ise 2023 yılının listesinde 52. sırada oldu.

        6

        Bir diğer oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ise 42. sırada bulunuyor.

        İlk 30'a giren isimler şu şekilde...

        7

        30- Sorn, Taylandlı şarkıcı

        8

        29- Halima Aden, Somali asıllı ABD'li model

        9

        28- Liza Soberano, Filipinli aktris

        10

        27- Jang Wonyoung, Güney Koreli şarkıcı ve model

        11

        26- Emily Mei, Çin asıllı ABD'li aktris ve model

        12

        25- Sydney Sweeney, ABD'li aktris

        13

        24- Yurina Gyoten, Japon şarkıcı, dansçı ve model

        14

        23- Jennie Kim, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve oyuncu

        15

        22- Alba Baptista, Portekizli oyuncu

        16

        21- Ivana Alawi, Filipinli aktris, model ve YouTuber

        17

        20- Chaeryeong, Güney Koreli dansçı

        18

        19- Owada Nana, Japon şarkıcı, dansçı ve model

        19

        18- Nadia Tamara Ferreira, Paraguaylı model

        20

        17- Jeon Somi, Koreli/Kanadalı şarkıcı

        21

        16- Andrea Brillantes, Filipinli aktris ve model

        22

        15- Nana, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

        23

        14- Lisa, Taylandlı rapçi, şarkıcı ve dansçı

        24

        13- Yael Shelbia, İsrailli model ve aktris

        25

        12- Rosé, Koreli-Yeni Zelandalı şarkıcı ve dansçı

        26

        11- Tzuyu, Tayvanlı şarkıcı

        27

        10- Savannah Clarke, Avustralyalı şarkıcı, dansçı, oyuncu, model

        28

        9- Jisoo, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

        29

        8- Andrea Botez, Kanadalı-Amerikalı satranç oyuncusu ve internet ünlüsü

        30

        7- Eleen Suliman, Suudi Arabistanlı sunucu ve model

        31

        6- Sitala, Taylandlı şarkıcı

        32

        5- Jasmine Tookes, ABD'li model

        33

        4- Gal Gadot, İsrailli oyuncu

        34

        3- Minatozaki Sana, Japon şarkıcı

        35

        2- Dasha Taran, Rus internet ünlüsü

        36

        1- Nancy Jewel McDonie, Koreli/Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu

        *Haberin görselleri kişilerin Instagram hesaplarından ve AP'den servis edilmiştir.

        #2023ün en güzel yüzü
        #en güzel yüzler
        #tc candler
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