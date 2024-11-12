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        Trump'ın kabinesi belli oluyor

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de yavaş yavaş belirlemeye başladı. 5 Kasım'daki seçimlerde Senatoda 53 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu ele eden Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın yeni kabinesinin daha hızlı onay alıp göreve başlaması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:10 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:10
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        Trump'ın kabinesi belli oluyor
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        Trump, 20 Ocak 2025'te başlayacağı ikinci başkanlık dönemi için kabinesini oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

        Başkan Yardımcısı JD Vance hariç 25 ismin yer alacağı kabinede şu ana dek 3 isim net olarak ilan edilirken, 2 ismin ise ilgili görevlere getirileceği yönünde haberler yayıldı.

        5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Trump, şu ana dek Beyaz Saray Saray Özel Kalem Müdürlüğüne Susie Wiles'ı, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine Kongre üyesi Elise Stefanik'i ve ABD Çevre Koruma Ajansının başına da eski Kongre üyesi Lee Zeldin'i getireceğini duyurdu.

        Elise Stefanik

        Bu isimlere ilaveten ABD medyasında geniş yer bulan fakat görevleriyle ilgili resmi açıklama yapılmayan 2 kişinin de kabinede yer alması bekleniyor.

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        Senatör Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanlığına, Kristi Noem'in ise İç Güvenlik Bakanlığına aday gösterileceği tahmin ediliyor.

        Öte yandan, Trump'ın, kabine üyesi olmasa da ABD'nin dış politikasının belirlenmesinde ana rollerden birine sahip Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için de eski asker ve güvenlik danışmanı Mike Waltz'ı getireceği belirtildi.

        Mike Waltz

        Buna ilaveten sınır güvenliği konusunda tam yetki vereceği Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE) eski yönetici vekili Thomas Homan'ın, sınır güvenliği ve sınır dışı etme işlemlerinden sorumlu olacağı ifade edildi.

        KABİNEDEKİ ROLLER VE ONAY SÜRECİ

        ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

        Bu pozisyonlar, Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

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        Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor, ancak bu sayı başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

        Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

        Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

        2016 yılındaki seçimleri kazanmasının ardından 20 Ocak 2017'de göreve gelen Trump, o dönem Senatoda çoğunluk Demokratlarda olduğu için birçok kabine üyesi adayının onay süreci için aylarca beklemek zorunda kalmıştı.

        5 Kasım'daki seçimlerde Senatoda 53 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu ele eden Cumhuriyetçilerin desteğiyle Trump'ın yeni kabinesinin daha hızlı onay alıp göreve başlaması bekleniyor.

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        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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