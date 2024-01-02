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        Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekliyor

        Ardahanlı atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:24
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        Atlı kızakçılar, Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının artmasını bekliyor
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        Ardahanlı atlı kızakçılar, turistleri gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün yüzeyinin buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasını bekliyor.

        Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün, son günlerde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Ardahan tarafındaki yüzeyinin büyük bölümü buzla kapladı.

        Atalay mevkisindeki atlı kızakçılar, buz üstüne çıkmak için yer yer kıyı kesimlerde 3 santimetreye varan buz kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasını bekliyorlar.

        Atlı kızakların çıkamadığı gölün kıyı kesimlerine gelen vatandaşlar ise gezinti yapıp fotoğraf çekiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün bölge için çok önemli bir turizm değeri olduğunu söyledi.

        Gölün her mevsim turist çektiğini dile getiren Dede, "Havalar iyice soğudu. Biz de Çıldır Gölümüzün tamamen ve kalın bir buz tabakasına ulaşmasını bekliyoruz. Böyle devam etmesi halinde bir hafta içinde kızaklar ve diğer etkinlikler buz üstünde yapılacak." dedi.

        Atlı kızakçı Alper Topkaya da buzun kalınlaşmasını sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Atlı kızağımla göl kıyısına geldim. Buzun üstüne çıkmasam da atlı kızak ile fotoğraf çekmek isteyenler oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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