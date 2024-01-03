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        Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

        Ardahan'da taşımalı eğitim gören 8 ortaokul öğrencisi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:56
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        Ardahan'da zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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        Ardahan'da taşımalı eğitim gören 8 ortaokul öğrencisi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Atanur Sarıçam, Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Yukarıkurdoğlu Ortaokulu'ndaki 8 öğrencinin, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

        Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu belirten Sarıçam, "Öğrencilerimizin tamamının genel durumları iyi. Hepsi taburcu oldu. Besin zehirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Genel durumları şu an şükür iyi. Süreçlerini takip edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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