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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı! 2024 iş yeri ve konut kira artış oranı nedir, yüzde kaç zam yapılabilir? - Emlak Haberleri

        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 03.01.2024 - 10:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:52
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        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
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        TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.

        On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.

        KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

        Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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