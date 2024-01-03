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        Haberler Dünya Ortadoğu SON DAKİKA HABERİ: İran'da art arda patlama! En az 20 ölü!

        İran'da art arda patlama! En az 20 ölü!

        İran'da, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarı yakınında art arda iki patlama meydana geldi. İran televizyonu, patlamanın hemen ardından en az 20 kişinin öldüğü bilgisini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:17
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        İran'da art arda patlama! En az 20 ölü!
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        İran'da, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde, mezarının yakınında bombalar patladı.

        İRAN TELEVİZYONU: BİRÇOK YARALI VAR

        ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.
        ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.

        İran televizyonu, patlamanın ardından en az 20 kişinin hayatını kaybetti bilgisini verdi. Patlama sonrası olay yerindeki panik de uluslar arası haber ajanslarının objektifine yansıdı.

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