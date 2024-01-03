İran'da art arda patlama! En az 20 ölü!
İran'da, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarı yakınında art arda iki patlama meydana geldi. İran televizyonu, patlamanın hemen ardından en az 20 kişinin öldüğü bilgisini verdi
Giriş: 03.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:17
İran'da, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde, mezarının yakınında bombalar patladı.
İRAN TELEVİZYONU: BİRÇOK YARALI VARABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani.
İran televizyonu, patlamanın ardından en az 20 kişinin hayatını kaybetti bilgisini verdi. Patlama sonrası olay yerindeki panik de uluslar arası haber ajanslarının objektifine yansıdı.