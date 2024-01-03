Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.555,57 %-0,90
        DOLAR 29,7701 %0,14
        EURO 32,6526 %0,28
        ALTIN 1.975,84 %0,41
        FAİZ 40,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,58 %-0,19
        BITCOIN 45.147,00 %0,04
        GBP/TRY 37,6631 %0,28
        EUR/USD 1,0956 %0,12
        BRENT 75,48 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 3.230,50 %0,41
        Haberler Ekonomi Enerji BENZİNE ÖTV ZAMMI GELİYOR! Benzin ve motorin yüzde 25.6 artıyor! Güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu? - Enerji Haberleri

        Benzin ve motorine ÖTV zammı

        Akaryakıtta ÖTV bugün açıklanan Yİ-ÜFE verilerine göre yüzde 25.6 artacak. Bu artış pompaya, benzinin litresinde ortalama 2,31, motorinin litresinde ise 2.16 lira zam olarak yansıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akaryakıtta alınan ÖTV tutarı otomatik olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak.

        Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE 2023'ün son 6 ayında yüzde 25.6 yükseldi.

        Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,53 liradan 9,45 kuruşa çıkarılacak. Yüzde 20'lik KDV oranı da hesaba katıldığında benzinin litre fiyatına 2,31 lira zam gelecek.

        Motorinin 7,05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık artış yaşayacak. KDV hesaba dahil edildiğinde motorinin litre fiyatına 2,16 lira zam gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Erzurum'daki Gürcistan uçağı restoran olacak
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        Çığ riski nedeniyle Bahçesaray'a ulaşım durdu!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında